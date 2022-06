Russin Kasatkina naar laatste vier Roland Garros

Tennisster Daria Kasatkina heeft voor het eerst in haar carrière de halve finales bereikt van een grandslamtoernooi. De 25-jarige Russin bereikte op het gravel van Parijs de laatste vier van Roland Garros door haar landgenote Veronika Koedermetova te verslaan. Kasatkina, de nummer 20 van de plaatsingslijst, won in twee sets: 6-4 7-6 (5).

De twee Russinnen doen mee onder neutrale vlag in Parijs. Vanwege de Russische inval in Oekraïne mogen ze niet voor hun land uitkomen in internationale wedstrijden.

Kasatkina treft in de halve finales de winnares van het duel tussen de als eerste geplaatste Poolse Iga Swiatek en de Amerikaanse Jessica Pegula. Swiatek won Roland Garros in 2020.