Mauresmo biedt excuses aan na opmerkingen over tennissters

Amélie Mauresmo, toernooidirecteur van Roland Garros, heeft haar excuses aangeboden aan de vrouwelijke deelnemers in Parijs. De oud-tennisster deed dat nadat ze eerder deze week had gezegd dat wedstrijden in het mannentoernooi aantrekkelijker zijn om naar te kijken dan wedstrijden uit het vrouwentoernooi. Dat zei ze toen ze een vraag kreeg waarom de vrouwen in anderhalve week tijd slechts één keer de avondpartij speelden op het Court Philippe Chatrier.

“Ten eerste zijn de opmerkingen die ik maakte uit de context gehaald”, aldus Mauresmo, voormalig grandslamkampioene. “En ik wil sorry zeggen tegen de speelsters die een slecht gevoel hebben overgehouden aan wat ik zei. Ik denk dat de mensen die mij kennen, zowel op als naast de baan, weten dat ik gedurende mijn gehele carrière juist enorm heb gevochten voor gelijke rechten voor tennissers en tennissters.”

Mauresmo zegt nu dat er voor de late avondwedstrijden bijna altijd wordt gekozen voor een wedstrijd uit het mannentoernooi, omdat die langer duurt. Mannen moeten drie sets winnen voor de zege, vrouwen twee. “Daarom is dit het eerlijkste voor de mensen die een kaartje hebben gekocht voor de avond. Voor volgend jaar is het misschien een idee om twee wedstrijden in te plannen in de avond, bijvoorbeeld een wedstrijd uit het vrouwentoernooi in combinatie met een wedstrijd uit het dubbelspel.”