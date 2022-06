Nadal wint Roland Garros voor de veertiende keer

Rafael Nadal heeft voor de veertiende keer Roland Garros op zijn naam geschreven. De 36-jarige Spanjaard was in de finale met 6-3 6-3 6-0 te sterk voor de Noor Casper Ruud, die voor het eerst in de eindstrijd van een grand slam stond.

De eenzijdige finale duurde slechts 2 uur en 18 minuten. Nadal, die in Parijs nog nooit een eindstrijd verloor en al 112 overwinningen heeft geboekt, maakte het op zijn tweede wedstrijdpunt af met een backhand langs de lijn. De nummer 5 van de wereld, de oudste winnaar ooit op Roland Garros, vierde zijn titel relatief ingetogen en gooide alleen zijn racket op het gravel.

De eindstrijd was alleen in de beginfase van de tweede set even spannend. Nadal kwam na een zeer matige servicegame – besloten met een dubbele fout – met 3-1 achter, maar verloor in het restant van de set – en de wedstrijd – geen game meer. In de korte derde set liep hij snel uit en zo eindigde het duel in een anticlimax.

De 23-jarige Ruud, de nummer 8 van de wereld, wist Nadal niet in verlegenheid te brengen in de vaak lange slagenwisselingen. De Scandinaviër probeerde Nadal met hoge spinballen van hoek naar hoek te sturen, maar Nadal was er niet van onder de indruk.

Nadal kwam uit op 37 winners, tegenover 18 onnodige fouten. Hij brak de Noor acht keer en leverde slechts één servicegame in. Op zijn eerste opslag verloor Nadal slechts 7 van de 39 punten.

Nadal neemt de titel weer over van Novak Djokovic, van wie hij vorig jaar in de halve finale verloor. Dit jaar was Nadal in de kwartfinales in vier sets te sterk voor de nummer 1 van de wereld. Op weg naar de titel stond Nadal in totaal drie sets af. In de achtste finale tegen Félix Auger-Aliassime uit Canada had hij vijf sets nodig.

Voor Nadal, de nummer 5 van de wereld, is het zijn vierde titel van het seizoen. Hij was dit jaar al de beste op het voorbereidingstoernooi van Melbourne, de Australian Open en in Acapulco. Op gravel had hij in 2022 nog geen titel veroverd. In aanloop naar Roland Garros ondervond Nadal hinder van een voetblessure en ook een ribblessure zat hem dwars.

De tennissers gaan zich nu richten op het grasseizoen, dat eind juni en begin juli wordt afgesloten met Wimbledon. Of Nadal in Londen voor zijn 23e grandslamtitel gaat, is nog onduidelijk.