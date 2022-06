Duels grastennistoernooi Rosmalen van woensdag naar donderdag

De partijen die voor woensdag op het programma stonden op het grastennistoernooi van Rosmalen worden pas donderdag gespeeld. Rond 19.15 uur besloot de organisatie dat er woensdag niet meer getennist gaat worden op het complex van het Autotron.

Arianne Hartono, de enige overgebleven Nederlandse deelnemer in het vrouwentoernooi, verloor vroeg op de dag tegen Aryna Sabalenka uit Belarus de eerste set met 6-2, waarna regenbuien verder spelen onmogelijk maakten. Na uren oponthoud werd besloten het duel naar donderdag te verplaatsen.

Op die dag komen ook Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven in actie in de tweede ronde. Zij treffen in het mannentoernooi respectievelijk de Canadees FĂ©lix Auger-Aliassime en de Amerikaan Taylor Fritz. Ook die twee duels stonden voor woensdag op het schema.

Het tweede toernooi van Nederland heeft al dagen last van de regen. Ook maandag en in het weekend werd het schema flink verstoord. De finales zijn komende zondag.