Tennisser Alcaraz meldt zich af voor grastoernooi Queen’s

Tennisser Carlos Alcaraz heeft zich vanwege een lichte elleboogblessure afgemeld voor het grastoernooi van Queen’s. Het voorbereidingstoernooi op Wimbledon begint maandag.

De 19-jarige Alcaraz, de nummer 7 van de wereld, heeft echter duidelijk laten weten dat zijn deelname aan Wimbledon niet in gevaar komt. “Ik zie jullie over een paar dagen in Groot-BrittanniĆ«”, schreef de Spanjaard op sociale media.

Alcaraz, de revelatie van dit tennisseizoen, verloor vorige week op Roland Garros in de kwartfinales. De Duitser Alexander Zverev was in vier sets te sterk. Zverev liep vervolgens in de halve finales een enkelblessure op en is lang uitgeschakeld.

Wimbledon begint op maandag 27 juni.