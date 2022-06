Wielrenner Koen Bouwman breekt linkerpols bij mountainbiken

Wielrenner Koen Bouwman heeft zijn linkerpols gebroken. Dat gebeurde volgens een woordvoerder van zijn ploeg Jumbo-Visma bij een val tijdens het mountainbiken.

De 28-jarige Bouwman zou vanaf zondag deelnemen aan de Ronde van Zwitserland en zou over ruim twee weken ook aan de start staan van de wegwedstrijd bij de NK in Drenthe. Hoe zijn programma er nu uit komt te zien, is nog niet bekend.

Bouwman won vorige maand tijdens de Giro d’Italia twee ritten en verzekerde zich als eerste Nederlander ooit van de winst van het bergklassement.