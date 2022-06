Van Rijthoven verrast in Rosmalen mondiale nummer 14 Fritz

Tennisser Tim van Rijthoven heeft bij het grastoernooi van Rosmalen de Amerikaan Taylor Fritz, de nummer 14 van de wereld, verrast. De 25-jarige Van Rijthoven, de mondiale nummer 205, won de laatste twee sets na de eerste te hebben verloren: 6-7 (9) 7-5 6-4.

De één jaar jongere Fritz, die als derde geplaatst was, won dit jaar nog het masterstoernooi van Indian Wells.

Van Rijthoven benutte na 2 uur en 18 minuten zijn tweede matchpoint met een harde return, die maar net binnen de lijnen belandde. Even daarvoor had Van Rijthoven een wedstrijdpunt verspeeld in een van de langste slagenwisselingen op Court 1.

De met een wildcard toegelaten Van Rijthoven, die liefst achttien aces sloeg en maar één keer werd gebroken, had voor deze week nog nooit een wedstrijd gewonnen op ATP-niveau. De Nederlander speelt vrijdag in de kwartfinale tegen de Fransman Hugo Gaston, die de Amerikaan Jenson Broosky in drie sets versloeg.

Het duel tussen Van Rijthoven en Fritz zou eigenlijk woensdag worden gespeeld, maar werd uitgesteld vanwege regen.

Van Rijthoven is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel in Rosmalen. Hij wordt gecoacht door oud-prof Igor Sijsling.

Van Rijthoven kon zijn stunt nog maar moeilijk geloven, zei hij bij Ziggo Sport. “Misschien straks bij het eten. Hier droom je nog niet eens van.” Volgens hem maakte hij door zijn goede service op het gras in Rosmalen al een goede kans om de sets lang spannend te houden. “Op gras kun je veel doen als je goed serveert. Dan kom je al gauw in de tiebreak of aan het einde van de set en gaat het eigenlijk maar om een paar puntjes.”