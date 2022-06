Nederlandse topteams met tweede zege door op WK beachvolleybal

De Nederlandse topduo’s Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen en Katja Stam/Raïsa Schoon hebben op de WK beachvolleybal in Rome de knock-outfase bereikt. Beide koppels wonnen ook hun tweede groepswedstrijd in het Foro Italico zonder setverlies.

Brouwer en Meeuwsen versloegen een Mexicaans koppel met 21-13 21-15, Stam en Schoon waren met 21-17 21-15 te sterk voor een duo uit Chili. Vrijdag hadden de Nederlandse medaillekandidaten hun eerste groepswedstrijd ook al op overtuigende wijze gewonnen.

Stefan Boermans en Matthew Immers speelden zaterdagochtend hun eerste wedstrijd op de WK en wonnen die in twee sets van een Chinees duo. Zaterdagavond komen Leon Luini en Ruben Penninga voor het eerst in actie in Rome. Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde, die vrijdag hun eerste groepswedstrijd wonnen, sluiten het programma af.

De nummers 1 en 2 van de twaalf poules gaan door naar de knock-outfase, net als de vier beste nummers 3. De overige nummers 3 strijden in een tussenronde om de resterende vier plekken in de knock-outfase.