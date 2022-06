Visser loopt WK-limiet op 100 meter horden in Turku

In de eerste heat op de 100 meter horden voor vrouwen bij de Paavo Nurmi Games in Turku heeft Nadine Visser de exacte WK-limiet van 12,84 seconden gelopen. De Nederlandse atlete kwam in haar race als tweede over de streep na de Jamaicaanse Britany Anderson. Zij was met 12,67 seconden net iets sneller.

Haar tijd van 12,84 was Vissers beste tijd van het seizoen. Haar landgenote Zoƫ Sedney kwam met 13,04 vooralsnog tekort voor de WK-limiet. Ze werd hiermee wel derde in de heat en plaatste zich zo voor de finale later op de avond.