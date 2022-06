Autosportbond FIA zint op maatregelen tegen ‘stuiteren’ F1-wagens

Autosportbond FIA hoopt met nieuwe regelgeving het zogenoemde stuiteren van de nieuwe generatie Formule 1-wagens te verminderen. “In het belang van de veiligheid”, zo meldde de FIA donderdag, nadat de organisatie medisch advies had ingewonnen. Komend weekeinde is de Grote Prijs van Canada in Montreal.

Formule 1-coureurs klagen al enige tijd over de neveneffecten van de nieuwe aerodynamische regels. Die zijn bedoeld om via meer neerwaartse druk betere grip te hebben en zo sneller door de bochten te kunnen. Over het hoofd is gezien dat de auto’s veel last hebben van ‘porpoising’ oftewel het stuiteren.

De FIA heeft de teams een technische richtlijn gegeven over de maatregelen die zij op korte termijn wil nemen om het probleem aan te pakken. Zo zal er meer worden gekeken naar de onderkant van de wagens, waar een plank zit die regelmatig over het asfalt schuurt. Uit onderzoek moet blijken wat eraan te doen is. De FIA wil sowieso samen met de teams overleggen.

“Het is noodzakelijk om in te grijpen om te eisen dat de teams de nodige aanpassingen doen om dit fenomeen te verminderen of te elimineren”, liet de FIA weten. Afgelopen weekeinde had met name Lewis Hamilton in zijn Mercedes last van het gestuiter. Hij had rugklachten en kwam maar moeizaam uit zijn wagen gekropen.