Honkballer Albies na operatie twee maanden aan de kant in MLB

Honkballer Ozzie Albies van Atlanta Braves staat zeker twee maanden aan de kant vanwege een breuk in zijn linkervoet. De 25-jarige Antilliaan, geboren op Curaçao en een potentiële Oranje-international, heeft een operatie ondergaan. Volgens zijn club kan Albies in ieder geval tot half augustus niet in actie komen.

Albies won vorig jaar met Atlanta Braves de World Series, de finale van de Major League. De tweedehonkman raakte maandag geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Washington Nationals. Het ging mis toen hij aan slag was. Albies sloeg de bal weg, maar zakte direct in elkaar omdat hij bij de swing zijn voet blesseerde. De Antilliaan strompelde terug naar de dug-out. Uit onderzoek bleek dat Albies een voetbreuk had opgelopen.

Atlanta Braves is bezig aan een sterke reeks in de Major League, met veertien overwinningen op rij. De ploeg van Albies is geklommen naar de vierde plaats in de National League. De reguliere competitie duurt tot begin oktober, daarna starten de play-offs.