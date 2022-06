Nederland en België willen in 2026 samen dubbel WK hockey houden

Nederland en België hebben zich samen kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK hockey voor zowel mannen als vrouwen in 2026. Het Wagener-stadion in Amstelveen en het vernieuwde hockeystadion in de Belgische stad Waver zijn de beoogde speellocaties. Ook Zuid-Afrika heeft bij de internationale hockeyfederatie FIH aangegeven graag een dubbel WK te willen organiseren over vier jaar.

Nederland organiseert volgende maand al samen met Spanje het WK voor vrouwen. De wedstrijden worden gespeeld in het Wagener-stadion en in de Spaanse stad Terrassa. Daar vindt onder meer de ontknoping van het toernooi plaats, met de halve finales en finale. Het WK hockey voor de mannen wordt begin volgend jaar gehouden in India.

Zuid-Afrika heeft bij de FIH niet alleen aangegeven beide WK’s te willen organiseren in Potchefstroom, maar ook één van beide. Australië en Uruguay hebben zich kandidaat gesteld voor het WK voor de vrouwen, Duitsland voor het mannentoernooi. Engeland en Wales willen samen ook het WK voor de hockeyers organiseren.

Het bestuur van de FIH beslist op 3 november waar de WK’s van 2026 worden gehouden.