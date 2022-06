Tennissters tegen Frankrijk in play-offs Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters staan in november in de play-offs van de Billie Jean King Cup tegenover Frankrijk. Op 11 en 12 november speelt de ploeg van captain Elise Tamaëla in eigen land tegen de winnaar van het landentoernooi van 2019. De inzet van de play-off is deelname aan de kwalificatieronde volgend jaar, waar ploegen zich kunnen plaatsen voor de Finals van de Billie Jean King Cup.

Die finaleronde van de Billie Jean King Cup, die in november in Glasgow is, liepen de Nederlandse tennissters dit jaar mis door een kansloze nederlaag (0-4) tegen Spanje in april.

“Het is een pittige loting”, zegt captain Tamaëla. “Frankrijk heeft een supersterk team met 4 spelers in de top 100 en de dubbelspelers hebben net Roland Garros gewonnen. Ze hebben al goede resultaten neergezet in de Billie Jean King Cup, maar verloren net van Italië. We zullen ons sterkste team moeten opstellen en er vol voor gaan. Het wordt een lastige klus, en daarom is het wel fijn dat we voor eigen publiek spelen. Dat geeft altijd een extra stimulans.”