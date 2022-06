Verstappen snelste in eerste vrije training Canada

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training tijdens de Grand Prix van Canada de snelste tijd genoteerd. De Red Bull-coureur reed zijn rondje over het Circuit Gilles Villeneuve in 1.15,158. Zijn teamgenoot en concurrent om de wereldtitel Sergio Pérez reed de vierde tijd en was bijna een halve seconde langzamer.

Al vrij vroeg in de sessie zette Verstappen de op dat moment snelste tijd neer. Na ruim een half uur ging Ferrari-coureur Carlos Sainz onder die tijd door, maar hij bleef niet lang de snelste. Verstappen dook een paar minuten later weer onder die tijd en werd daarna niet meer verbeterd.

Na Verstappen en Sainz reed Fernando Alonso (Alpine) verrassend de derde tijd. Charles Leclerc van Ferrari, die achter Verstappen en Pérez derde in het kampioenschap staat, werd vijfde.

De laatste keer dat de Grand Prix van Canada werd verreden was in 2019, de twee edities daarna werden geannuleerd wegens corona. Later vrijdagavond (Nederlandse tijd) staat de tweede vrije training nog op het programma.