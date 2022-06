PGA Tour kondigt hervormingen aan in strijd tegen LIV Golf Series

De voorzitter van de golforganisator PGA heeft hervormingen van de wedstrijdenserie en een verhoging van het prijzengeld aangekondigd. Hiermee wil de PGA verhinderen dat nog meer golfers de overstap maken naar de nieuwe lucratieve LIV Golf Invitational Series, die wordt gefinancierd door investeerders uit Saudi-Arabiƫ.

Aan de vooravond van het Traveler’s Championship in Connecticut maakte Jay Monahan bekend dat de PGA Tour een update krijgt. Zo gaat de Tour vanaf 2024 weer terug naar een kalenderjaar in plaats van een seizoen dat over twee kalenderjaren loopt. Bij acht wedstrijden op de Tour wordt het prijzengeld aanzienlijk opgehoogd met gemiddeld zo’n 20 miljoen dollar (19 miljoen euro).

Daarnaast wordt het deelnemersveld voor de play-offs van de FedExCup aan het eind van het seizoen aangepast. Het seizoen krijgt aan het einde ook nog drie internationale wedstrijden, zo maakte hij bekend.

De al eerder deels uitgelekte plannen weerhielden de Amerikaanse golfer Brooks Koepka er niet van de overstap de maken naar de LIV Series. De voormalig nummer 1 van de wereld kondigde aan dat hij aan de tweede wedstrijd in Portland zal deelnemen.

De PGA heeft golfers die zijn overgestapt naar de nieuwe wedstrijdenreeks geschorst. Daar zitten grote namen bij onder wie Phil Mickelson, Dustin Johnson, Sergio Garcia, Ian Poulter en Charl Schwartzel. De geschorste golfers mogen niet langer uitkomen op toernooien van de PGA Tour en zullen ook niet worden geselecteerd voor de Presidents Cup.