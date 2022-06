Imposante TT-zege Italiaan Bagnaia in MotoGP

Francesco Bagnaia heeft op imposante wijze het klapstuk van de 91e TT van Assen op zijn naam geschreven. De Italiaan won voor het oog van 100.000 toeschouwers de race in de MotoGP door van start tot finish aan de leiding te rijden.

De coureur van Ducati profiteerde wel van het uitvallen van WK-leider Fabio Quartararo van Yamaha, die tijdens de race twee keer crashte. De Italiaan Marco Bezzecchi (Ducati) verraste met de tweede plaats. De Spanjaard Maverick Viñales (Aprilia) eindigde als derde.

Quartararo behield ondanks zijn nulscore in Assen de leiding in het kampioenschap, maar de Fransman zag wel Aleix Espargaró naderbij komen. De Spanjaard haalde in de laatste bochten voor de finish twee man in en finishte als vierde. Het verschil in punten tussen de twee is 21.

Bagnaia had tijdens de kwalificaties al laten zien dat hij snel is op zijn Ducati. Hij veroverde poleposition door de snelste ronde ooit te rijden op het Drentse circuit. Hij had een puike start in de race en dook als eerste de Haarbocht in. Hoewel zijn voorsprong nooit heel groot werd, hield hij de leiding stevig in handen. Ook toen het wat begon te druppelen, bleef de Italiaan stoïcijns een hoog tempo houden en reed onbedreigd naar zijn derde GP-zege van dit jaar.

Quartararo won vorig jaar de TT en gold zondag als favoriet voor opnieuw een zege. De fabrieksrijder van Yamaha startte als tweede, maar viel na de eerste bocht terug naar de derde plaats. Bij zijn eerste poging Espargaró binnendoor in te halen, raakte hij de motor van zijn rivaal en schoof onderuit.

Die crash betekende nog niet het einde van de race. Quartararo stapte weer op zijn machine en hervatte vanaf de laatste plaats de race. Enkele ronden later ging het alsnog mis, toen de coureur bij het uitkomen van de Strubben de controle over zijn motor kwijtraakte en hij over het stuur van de machine door de lucht vloog en hard op de grond landde. Gefrustreerd en met pijn in zijn been verliet de Fransman het strijdtoneel.

Bezzecchi behaalde zijn beste resultaat in de MotoGP en hij vierde zijn tweede plaats bij de tribune, waar de fans zaten die de gestopte Italiaan Valentino Rossi adoreren. Zij vierden, gehuld in het blauw-geel en zwaaiend met vlaggen met daarop Rossi’s beroemde nummer 46, uitbundig feest.