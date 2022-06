Van Aert denkt behalve aan groen ook aan geel in Tour

Wout van Aert richt zich in de Tour de France op het winnen van de groene trui. De eindzege in het puntenklassement is de doelstelling voor de Belg van Jumbo-Visma in de komende drie weken. Vrijdag, wanneer de Tour met een tijdrit in Kopenhagen van start gaat, denkt hij echter eerst aan het geel. “Het is een parcours dat me moet liggen”, zei Van Aert woensdag in de Deense hoofdstad.

Zorgen zijn er over een knieblessure die hem de afgelopen weken hinderde nadat hij zich had gestoten aan zijn stuur. “Een week niet kunnen trainen zo kort voor de Tour is niet ideaal. Ik heb waardevolle trainingen gemist”, vertelde de 27-jarige Belg, die inmiddels al zes Touretappes op zijn erelijst heeft staan. Van Aert kan sprinten, bergop rijden en is een erkend tijdrijder. “De winst in Kopenhagen is een groot doel. Het was met deze knieblessure moeilijk om erin te blijven geloven, maar ik laat me niet ontmoedigen. Het is een redelijk technisch parcours, met 13 kilometer iets langer dan bij een normale proloog.”

Met de Sloveen Primoz Roglic en de Deen Jonas Vingegaard heeft Van Aert twee ploeggenoten die gaan voor de eindzege en het geel in Parijs. De Belg denkt niet dat dat bijt met zijn ambities voor de groene trui. “We jagen al een paar jaar op de eindzege en ik wil mijn steentje bijdragen. Maar ik krijg dit jaar wel wat meer vrijheid. Ik weet ook dat strijden voor het groen veel energie zal kosten, maar ik ga er voor. Ik kan punten pakken in de vlakke etappes, maar ook bij de tussensprints en in de bergetappes. Of dat niet wat veel wordt? Ik heb in het verleden al getoond dat ik veel werk kan verzetten.”