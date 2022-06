Van der Poel wil in tijdrit basis leggen voor aanval op geel

Mathieu van der Poel is benieuwd hoe zijn tijdritcapaciteiten zich vrijdag in Kopenhagen verhouden tot die van de specialisten. “We hebben wel stappen gemaakt”, zei hij aan de vooravond van de start van de Tour de France.

In de Deense hoofdstad ligt een parcours van 13 kilometer. “Met een plaats bij de eerste tien is misschien de dagen erna een kans om de gele trui te pakken. Ik geloof niet dat ik de echte tijdrijders hier al kan verslaan.”

Vorig jaar veroverde Van der Poel bij zijn Tourdebuut op de tweede dag de gele trui. “Maar toen waren de eerste twee etappes op mijn lijf geschreven. De kans dat het nu lukt, is veel kleiner. Misschien kan het in de vijfde etappe, mits de verschillen in het klassement nog klein zijn.” Die rit, de tweede na de oversteek naar Frankrijk, gaat voor een deel over de uit Parijs-Roubaix bekende kasseien.

Om in de toekomst tijdritten te winnen, gaat het volgens Van der Poel om ‘marginal gains’, details waarop nog winst te behalen is. “Ik heb wellicht de ‘power’, maar ben er gewoon niet het hele jaar mee bezig. Dat past nu niet in mijn programma.” Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck heeft wel een aerodynamisch tenue laten ontwikkelen, een zogeheten skinsuit. “Misschien levert het me een paar seconden op.”