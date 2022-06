Wielrenster Faulkner wint proloog Giro Donne

De Amerikaanse Kristen Faulkner is de eerste leider in de Giro Donne. De renster van BikeExchange-Jayco won de korte proloog in Cagliari, een tijdrit over 4,7 kilometer. Faulkner kwam tot een tijd van 5.45 minuten, dankzij een gemiddelde snelheid van 49,043 kilometer per uur. Ze was 4 seconden sneller dan de Australische Georgia Baker. De Italiaanse Elisa Balsamo, de wereldkampioene op de weg van 2021, werd derde.

Annemiek van Vleuten, de olympisch kampioene tijdrijden, was de beste Nederlandse met de zesde tijd: 5.55. Ze was een fractie sneller dan Lucinda Brand. Ook kersvers Nederlands kampioene Riejanne Markus (achtste), en Anouska Koster (tiende) eindigden in de top 10. Van Vleuten won de Italiaanse rittenkoers al twee keer.

De Giro Donne blijft nog twee dagen op Sardiniƫ met twee vlakke etappes. Daarna volgt de oversteek naar het vasteland waar het maandag verdergaat. De Ronde van Italiƫ voor vrouwen duurt tot en met zondag 10 juli.