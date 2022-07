Groenewegen wint na drie jaar weer etappe in Tour de France

Dylan Groenewegen heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was de laatste rit in Denemarken. Zoals verwacht eindigde de tocht over 182 kilometer van Vejle naar Sønderborg in een massasprint. Groenewegen, afgelopen winter overgestapt van Jumbo-Visma naar de ploeg BikeExchange – Jayco, hield de Belgen Wout van Aert en Jasper Philipsen achter zich.

Groenewegen had voor het laatst in 2019 een etappe in de Tour gewonnen. In 2020 veroorzaakte hij een ongeval in een massasprint in de Ronde van Polen, met Fabio Jakobsen als slachtoffer. Dat leverde hem een schorsing van negen maanden op, tal van bedreigingen en een juridisch nasleep. Tussen hem en Jakobsen kwam het niet meer goed, al is er respect voor elkaars kwaliteiten op de fiets. Jakobsen won zaterdag zijn eerste Touretappe, maar verloor zondag in de laatste bocht te veel terrein.

Voor de Tour kwam Groenewegen bij Jumbo niet meer in aanmerking omdat de ploeg met de Sloveen Primoz Roglic en inmiddels ook de Deen Jonas Vingegaard de laatste jaren mikt op de gele trui in Parijs. De 29-jarige Amsterdammer vertrok dan maar naar BikeExchange, de Australische ploeg die met hem en Michael Matthews op ritzeges mikt.

Net als zaterdag was de kans groot dat het op een massasprint zou uitdraaien. Meteen vanuit de start ging Magnus Cort er alweer vandoor. Zaterdag kreeg hij drie man mee en slaagde de Deen van EF Education er in op elk van de drie hellinkjes als eerste boven te komen. Een dag later had niemand blijkbaar zin om mee op avontuur te gaan. Cort kreeg de ruimte en pakte op de eerste klim, met zo’n 5 minuten voorsprong op het peddelende peloton, het punt waarmee hij al zeker was van een extra dag in de bergtrui.

Het peloton vond het best en Cort mocht ook het tweede en later het derde bergpunt pakken, op een kleine 60 kilometer voor de finish. Niet veel later liet hij zich inlopen en ging het nog lang in een rustig tempo richting Sønderborg. De nervositeit sloeg pas laat toe en zo’n 10 kilometer voor de finish was er een valpartij die voor een aantal renners tot oponthoud leidde, onder hen ook Groenewegen. Die sloot weer aan, werd door zijn ploeggenoten perfect in positie gebracht en passeerde Van Aert nog net voor de streep.

De Tourkaravaan verplaatst zich nu naar Noord-Frankrijk, waar dinsdag de vierde etappe voert van Duinkerke naar Calais.