Pogacar nieuwe leider in Tour de France na ritzege

Tadej Pogacar is de nieuwe leider in de Tour de France. De Sloveen van UAE Team Emirates won donderdag de zesde etappe en nam de leiderstrui over van Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma reed een groot deel van de dag voorop, lang in gezelschap maar uiteindelijk alleen. Eenmaal ingelopen liet hij het peloton lopen.

Pogacar won de afgelopen twee edities van de Tour de France. In een sprint bergop in Longwy versloeg hij de Australiƫr Michael Matthews en de Fransman David Gaudu.

Mede door de rugwind waren de renners een kleine drie kwartier eerder dan verwacht in Longwy.

Vrijdag volgt de eerste etappe met een aankomst op een echte col. De streep is getrokken in de Vogezen op La Planche des Belles Filles na nog een steil extra stuk over een deels onverharde weg.