De Groot en Van Koot verliezen dubbelfinale op Wimbledon

Rolstoeltennissters Diede de Groot en Aniek van Koot zijn er niet in geslaagd de dubbelfinale van Wimbledon te winnen. Het Nederlandse duo verloor in twee sets van de Japanse Yui Kamiji en de Amerikaanse Dana Mathewson. Het werd 6-1 7-5 voor het Japans-Amerikaanse duo.

De Groot veroverde zaterdag nog de titel in het enkelspel. In die finale was De Groot te sterk voor de Japanse Kamiji (6-4 6-2). Voor De Groot was het de vierde keer dat ze Wimbledon won.

Rolstoeltennisser Sam Schröder won zondag de finale bij de quads. Hij was in twee sets (7-6 (5) 6-1) te sterk voor landgenoot Niels Vink. Schröder greep in Londen zijn derde grandslamtitel na zijn overwinningen bij de US Open (2020) en de Australian Open (2022).