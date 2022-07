Geen medaille Lavreysen en Hoogland bij Nations Cup in Cali

Baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben bij de Nations Cup-wedstrijden in Cali naast de medailles op het onderdeel keirin gegrepen. Lavreysen won in de Colombiaanse stad de B-finale. Hoogland werd daarin vierde. De zege in de A-finale ging naar de Nicholas Paul van Trinidad en Tobago. Beide Nederlandse baanwielrenners komen zondag nog in actie op de sprint.

Hetty van der Wouw greep net naast een medaille op de 500 meter tijdrit. Ze werd vierde met een achterstand van 0,759 seconde op de Colombiaanse Martha Bayona. Steffie van der Peet finishte als zevende.

Mylène de Zoete werd negende op het omnium. De winst ging naar de Amerikaanse Jennifer Valente.