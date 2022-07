Leclerc had Formule 1-zege in Oostenrijk hard nodig

Ferrari-coureur Charles Leclerc had zijn overwinning in de Grote Prijs van Oostenrijk hard nodig, zei hij kort na afloop. “De laatste vijf races waren moeilijk voor mij en mijn team. Het was fijn om eindelijk weer onze snelheid te laten zien”, aldus de nieuwe nummer 2 in de WK-stand achter Max Verstappen.

Leclerc kende een goede start van het seizoen en had de leiding in het wereldkampioenschap, maar zijn voorsprong van 34 punten veranderde in een ruime achterstand op Verstappen. De 24-jarige Monegask boekte op de Red Bull Ring zijn derde overwinning van het seizoen.

Na het uitvallen van zijn teamgenoot Carlos Sainz dertien ronden voor het einde met technische problemen, werd het ook voor Leclerc nog spannend. “Natuurlijk ben je daar dan mee bezig.” Ook kreeg de leider in de race, met op dat moment enkele seconden voorsprong op Verstappen, problemen met zijn gaspedaal. “Het einde was lastig, maar gelukkig kon ik de race afmaken. Het was een mooi gevecht met Verstappen.”

Zijn achterstand op de wereldkampioen is nu 38 punten.