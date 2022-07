Voorwaardelijke boete Verstappen, Leclerc en Hamilton na GP

Formule 1-coureurs Max Verstappen, Charles Leclerc en Lewis Hamilton hebben na de Grote Prijs van Oostenrijk een voorwaardelijke boete gekregen van 10.000 euro. Van elk van de drie coureurs uit de top 3 van de race in Spielberg was een fysio of assistent gesignaleerd in een deel van de pitstraat waar dat niet mocht. Wanneer dit vaker voorkomt, kunnen deze personen hun toegang kwijtraken.

Deze regel is om te voorkomen dat betrokkenen iets aan de coureurs geven voordat zij gewogen worden. De voorwaardelijke boete staat voor de rest van dit seizoen.

Ferrari-coureur Leclerc won de race, voor WK-leider Verstappen. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton van Mercedes was de derde coureur op het podium.