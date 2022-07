Wielrenner Guerreiro uit Tour na positieve coronatest

Wielrenner Ruben Guerreiro gaat niet meer van start in de negende etappe van de Tour de France. De Portugees van EF Education-EasyPost heeft positief getest op het coronavirus, liet de ploeg weten.

Guerreiro is de derde wielrenner die moet afstappen in de Tour door een coronabesmetting. Een dag eerder konden Geoffrey Bouchard en Vegard Stake Laengen niet verder nadat ze positief hadden getest.

Ook Kasper Asgreen stapt niet meer op voor de etappe van Aigle naar Ch√Ętel les Portes du Soleil. De 27-jarige Deen van Quick-Step Alpha Vinyl heeft nog steeds last van een knie. “Hoewel de linkerknie is geheeld na de blessure in de Ronde van Zwitserland, gaat het herstel niet zoals was gehoopt. De medische staf heeft besloten dat hij beter kan stoppen om het tweede deel van het seizoen niet in gevaar te brengen”, meldt de ploeg.