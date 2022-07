Geen toekomst voor sprinter Cavendish bij Quick-Step

Mark Cavendish zal Quick-Step Alpha Vinyl aan het eind van dit seizoen verlaten. “Hij zal niet blijven. Ik denk niet dat het mogelijk is. Het doet me pijn in het hart”, zegt ploegbaas Patrick Lefevere in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport.

Lefevere maakte maandag bekend dat hij een meerjarig contract heeft afgesloten met een sponsor en dat de ploeg vanaf volgend jaar onder de naam Soudal – Quick-Step doorgaat. Over de 37-jarige Cavendish zegt hij: “Ik weet dat hij nog twee jaar door wil gaan, maar hij maakt geen deel uit van ons project.”

Cavendish keerde in 2021 terug bij de ploeg van Lefevere. In de Tour de France van vorig jaar hervond de Britse sprinter zijn goede vorm van weleer en won vier etappes. Daarmee evenaarde hij het record van 34 etappezeges van de Belgische wielerlegende Eddy Merckx. Voor de huidige Tour koos de ploegleiding echter sprinter Fabio Jakobsen. Die won de tweede etappe.