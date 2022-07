Politie Londen onderzoekt uitspraken Farah over mensensmokkel

De politie van Londen heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van de bekentenissen van de Britse olympisch kampioen Mo Farah dat hij als kind illegaal het Verenigd Koninkrijk in is gesmokkeld.

De 39-jarige in Somaliƫ geboren atleet, die voor Groot-Brittanniƫ goud won op de 5000 en 10.000 meter op de Spelen van 2012 en 2016, maakte in een documentaire van de BBC afgelopen week bekend dat zijn echte naam Hussein Abdi Kahin is. Hij vertelde ook dat hij gedwongen werd om als 8-jarig kind te werken als huishoudelijke hulp.

“We zijn op de hoogte van de berichten in de media over Mo Farah”, liet de politie weten. “Er zijn geen aangiften gedaan tot op dit moment bij de politie. Gespecialiseerde agenten hebben een onderzoek geopend en bekijken op dit moment de beschikbare informatie.”