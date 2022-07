Tourpeloton laat zware cols achter zich

Na twee zware dagen in de Alpen volgt vrijdag voor de renners in de Tour de France een relatief eenvoudige rit van Bourg d’Oisans naar Saint-Étienne. Onderweg liggen wel wat klimmetjes maar de verwachting is dat sprinters met macht daar niet hoeven te lossen en hun kans hebben in een massasprint.

De dertiende etappe begint kort na 13.00 uur en na een helling van de derde categorie volgt na ruim 70 kilometer de Col de Parménie, iets zwaarder en van de tweede categorie. Op 44 kilometer voor de streep ligt nog de Côte de Saint-Romain-en-Gal, van de derde categorie. Het lijkt te ver om doorslaggevend te zijn voor de finale van de rit. De finish is gepland rond 17.30 uur.

De Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma draagt voor de tweede dag de gele trui, zijn ploeggenoot Wout van Aert bezit al enige tijd het groen. De bergtrui bleef in handen van de Duitser Simon Geschke, terwijl de Sloveen Tadej Pogacar voorlopig genoegen moet nemen met het wit als leider van het jongerenklassement.