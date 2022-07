Wielrenner Groenewegen: kopgroep was gewoon te sterk

Sprinter Dylan Groenewegen vond niet direct dat hij en zijn ploeg BikeExchange-Jayco kansen op de eindzege hadden laten liggen in de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk. “De kopgroep was gewoon te sterk”, zei hij bij de NOS. “Dan moet je keuzes maken.”

“Het was lastig om erbij te komen”, vervolgde Groenewegen, nadat zijn formatie aanvankelijk niet had gereden om de koplopers terug te halen. “Vanwege de laatste klim hebben we eerst niet echt meegedaan in de achtervolging. Gelukkig komen er voor mij nog wat etappes met mogelijkheden. Ik hoop dat we dan beter in positie komen.”

Groenewegen won in deze Tour al wel een etappe, de derde in Sønderborg.