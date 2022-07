Belg Philipsen sprint naar ritzege in Tour de France

De Belg Jasper Philipsen heeft de vijftiende etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. Het was een rit van Rodez naar Carcassonne bij zeer hoge temperaturen. De renner van Alpecin-Deceuninck hield in de massasprint zijn landgenoot Wout van Aert en de Deen Mads Pedersen achter zich.

De gele trui bleef in handen van Jonas Vingegaard, de Deen van Jumbo-Visma. Maar het was geen goede dag voor de Nederlandse ploeg. De Sloveen Primoz Roglic was al niet meer gestart omdat hij te veel last ondervond van een eerdere val. Tijdens de rit raakte Vingegaard een tweede ploeggenoot kwijt in de persoon van Steven Kruijswijk. De Nederlander werd na een val per brancard afgevoerd. Maandag mogen de renners bijkomen tijdens een rustdag in Carcassonne.

Wout van Aert had bij de start een avontuur in gedachten. De Belg van Jumbo-Visma trok meteen ten aanval met de Duitser Nils Politt en de Deen Mikkel Honoré. Het oogde wat merkwaardig, op een dag dat Vingegaard wellicht steun nodig had. Na een klein uur zette Van Aert zich, in opdracht van de ploegleiding, recht en bleven er twee vluchters vooraan over.

Met nog 100 kilometer voor de boeg leek het geloof bij de twee koplopers weg in de wetenschap dat de sprintersploegen er duidelijk op uit waren de rit op een massasprint te doen uitlopen. Met name Alpecin-Deceuninck, BikeExchange-Jayco (Dylan Groenewegen) en Trek-Segafredo (Pedersen) leken te geloven in hun kansen. Quick-Step – Alpha Vinyl hield zich er buiten. De ploeg van Fabio Jakobsen had Honoré vooruit rijden, terwijl de zieke Deen Michael Mørkøv ver achterop was geraakt.

Mogelijk door de vermoeidheid waren er veel valpartijen in het peloton. Voornaamste slachtoffer was Kruijswijk, maar ook zijn kopman Jonas Vingegaard ging niet veel later onderuit. De Deen kon weer aansluiten op een moment dat de twee koplopers werden ingelopen.

Terwijl op de Côte des Cammazes, de zwaarste hindernis van de dag, achter in het peloton sprinters als Jakobsen, Groenewegen en de Australiër Caleb Ewan in de problemen kwamen, gingen de Fransen Benjamin Thomas en Alexis Gougeard ervandoor. In het eerste peloton deden Trek en DSM het werk. De Nederlandse ploeg deed dat voor sprinter Alberto Dainese.

Pas minder dan 1 kilometer voor de finish werd na Gougeard ook Thomas ingelopen. Niet veel later won Philipsen de sprint. Danny van Poppel was op de vijfde plaats de beste Nederlander, net voor Groenewegen.