Mogelijk kans voor aanvallers in Touretappe richting Pyreneeën

De zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk over ruim 178 kilometer van Carcassonne naar Foix brengt de renners aan de voet van de Pyreneeën, waar woensdag en donderdag twee zware bergritten worden verreden. Aanvallers zullen ongetwijfeld kansen zien en geletruidrager Jonas Vingegaard moet vooral op de Mur de Péguère attent zijn.

De top van die berg ligt 27 kilometer voor de finish. Daarna volgt er een lange afdaling naar de eindstreep. De Deense kopman Vingegaard van Jumbo-Visma heeft nog steeds een voorsprong van 2.22 op Tadej Pogacar. Geraint Thomas volgt op 2.43. Vingegaard moet het in de laatste week zonder zijn belangrijke ploeggenoten Primoz Roglic en Steven Kruijswijk stellen.

Wout van Aert start weer in de groene trui. De bergtrui is in handen van de Duitser Simon Geschke, terwijl Pogacar voorlopig genoegen moet nemen met het wit als leider van het jongerenklassement.