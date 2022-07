Verstappen tweede in eerste training GP Frankrijk achter Leclerc

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Frankrijk de tweede tijd genoteerd. Zijn concurrent Charles Leclerc was in zijn Ferrari met 1.33,390 de snelste, 0,09 sneller dan de Nederlandse wereldkampioen en leider in de WK-stand. Nyck de Vries, die namens Mercedes reed in plaats van Lewis Hamilton, klokte de negende tijd.

George Russell, ook van Mercedes, was sneller dan de 27-jarige Nederlander en noteerde de vierde tijd. De Formule 1-teams hebben de verplichting om twee keer in het seizoen jonge coureurs in te zetten tijdens trainingen. In mei maakte De Vries, die uitkomt in de Formule E, ook al zijn opwachting in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Spanje, toen voor het team van Williams.

Carlos Sainz van Ferrari reed de derde tijd. De Mexicaan Sergio PĂ©rez, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, noteerde slechts de zesde tijd.

De tweede vrije training voor de GP van Frankrijk begint vrijdag om 17.00 uur. De race op Circuit Paul Ricard bij Marseille is zondag om 15.00 uur.