Belg De Lie sprint naar zege in derde rit Ronde van Wallonië

Arnaud De Lie heeft de derde etappe in de Ronde van Wallonië op zijn naam geschreven. De Belgische wielrenner van de ploeg Lotto-Soudal was na een rit over bijna 200 kilometer, van Wezet naar Rochefort, de snelste in de sprint. De Eritreeër Biniam Girmay finishte als tweede, voor de Fransman Axel Laurance.

De Australiër Robert Stannard van Alpecin – Deceuninck behoudt de leiderstrui.

Voor de 20-jarige De Lie is het zijn zevende overwinning in zijn eerste seizoen als profrenner. Eerder dit jaar won hij de Trofeo Playa de Palma-Palma, de GP Jean-Pierre Monseré, de Volta Limburg Classic, de Marcel Kint Classic, de Heistse Pijl en de Ronde van Limburg.

Julian Alaphilippe verscheen maandag niet meer aan de start. De Franse wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl, zaterdag ritwinnaar op de Muur van Hoei, testte positief op het coronavirus.

Dinsdag staat de vierde en voorlaatste etappe op het programma, over 200,8 kilometer van Durbuy naar Couvin. De Ronde van Wallonië eindigt woensdag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Amerikaan Quinn Simmons.