Parijs onthult slogan voor Spelen 2024: Games Wide Open

De Olympische Spelen van 2024 in Parijs staan in het teken van openheid. De organisatoren onthulden maandag, twee jaar voor de start van het grootste sportevenement ter wereld, ‘Games Wide Open’ als hun slogan.

De slogan moet volgens het organisatiecomit√© synoniem staan voor de integratie van personen met een handicap en voor openheid “van Versailles tot Saint-Denis”, waar de meeste sportwedstrijden zullen plaatsvinden. De slogan getuigt verder van “het lef, de creativiteit en de avant-gardistische geest van Frankrijk.” Het olympische motto luidt in het Latijn “Citius, Altius, Fortius”, oftewel “Sneller, Hoger, Sterker”.

De Franse president Emmanuel Macron had maandag een ontmoeting met enkele ministers. Hij wilde in die gesprekken de zorgen wegnemen over de veiligheid van het evenement en de hoge kosten. De reputatie van Frankrijk als een betrouwbare gastheer van sportevenementen liep eind mei een flinke deuk op door de chaotisch verlopen finale van de Champions League tussen Real Madrid en Liverpool.

Macron ontmoette ook Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen worden 13 miljoen tickets verkocht. Het is de bedoeling dat veel van die kaarten weggaan voor niet meer dan 50 euro, om er zo voor te zorgen dat de stadions bij alle evenementen vol zitten.