Sprinter Ewan meteen na teleurstellende Tour geopereerd

De Australische sprinter Caleb Ewan heeft meteen na de Tour de France een operatie ondergaan, meldt zijn ploeg Lotto Soudal. Daarbij is een plaat verwijderd die er vorig jaar werd ingezet nadat Ewan in de Tour zijn sleutelbeen had gebroken. Door die plaat eruit te halen, moeten arm- en schouderklachten bij de 28-jarige wielrenner worden opgelost. Lotto Soudal kon nog niet zeggen wanneer Ewan is hersteld.

Ook tijdens de afgelopen editie van de Ronde van Frankrijk kwam Ewan ten val, waarna hij klaagde over pijn aan een knie en schouder. Bij een ritzege kwam de Australische sprinter niet in de buurt. Ewan eindigde als laatste in het algemeen klassement.