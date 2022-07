Vos verovert in zesde etappe tweede ritzege in Tour de France

Marianne Vos heeft haar tweede ritzege veroverd in de Tour de France Femmes. De geletruidraagster van Jumbo-Visma verstevigde daarmee haar leiding in het algemeen klassement. Vos bleef na een etappe van Saint-Dié-des-Vosges naar Rosheim over 128,6 kilometer in een sprint van een grote groep Marta Bastianelli uit Italië en de Belgische Lotte Kopecky voor.

Vos won eerder de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk. Toen nam ze ook de gele leiderstrui over van landgenote Lorena Wiebes van DSM. In het algemeen klassement heeft Vos 30 seconden voorsprong op de Italiaanse Persico en op de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

De zesde etappe was heuvelachtig en bood kansen voor vluchters. Een grote kopgroep kreeg echter nooit heel veel voorsprong. Op zo’n 23 kilometer van de streep was er een valpartij in een afdaling waarbij onder anderen Wiebes en Kopecky betrokken waren. De Belgische kon nog terugkeren in de voorste groep. De sprintster van DSM lukte dat niet, ze kwam binnen op ruim 7 minuten achterstand.

In aanloop naar de laatste beklimming, de Côte de Boersch, reden Vos’ Britse ploeggenote Anna Henderson, de Franse Marie Le Net en Joscelin Lowden uit Engeland weg uit de kopgroep. Le Net probeerde het nog even alleen, maar werd op 5 kilometer voor de streep in Rosheim ingelopen. Onder aanvoering van wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk stevende het peloton op een massasprint af. Vos zat attent voorin en liet in de sprint niemand meer in de buurt komen.

Door haar zege in deze etappe verstevigde Vos ook de leiding in het puntenklassement ten opzichte van Wiebes. Vos heeft 267 punten, 76 meer dan Wiebes, die op 191 blijft staan.

De Tour de France Femmes telt nog twee etappes.