Tennisser Van de Zandschulp naar derde ronde in Washington

Botic van de Zandschulp heeft de derde ronde bereikt van het toernooi in Washington. Hij rekende in drie sets af met de Kroaat Borna Gojo: 7-6 (6) 6-7 (5) 6-4.

Van de Zandschulp was vrijgeloot voor de eerste ronde. Hij stuit in de derde ronde op de winnaar van de wedstrijd tussen de Amerikanen Christopher Eubanks en Frances Tiafoe. De Nederlander, nummer 26 van de wereldranglijst, is als achtste geplaatst in Washington. Gojo staat op de 198e plaats van de wereldranglijst.

De Rus Andrej Roeblev is als eerste geplaatst in de Amerikaanse hoofdstad.