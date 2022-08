Newcastle United verlengt contract trainer Howe vlak voor seizoen

Newcastle United heeft vlak voor het nieuwe seizoen het contract van hoofdtrainer Eddie Howe verlengd. Newcastle doet geen mededelingen over de lengte van de verbintenis, maar spreekt over “een contract voor de lange termijn”.

De 44-jarige Howe werd in november van vorig jaar aangesteld als opvolger van Steve Bruce, die slecht aan het seizoen was begonnen. Onder Howe begon Newcastle beter te presteren en hij leidde de ploeg nog naar de elfde plek in de Premier League. In de maand februari bleef Newcastle zelfs ongeslagen.

“Het is een geweldig gevoel om mijn toekomst aan deze fantastische club te verbinden en ik heb tot nu toe van ieder moment genoten”, aldus Howe. “We staan aan het begin van onze reis en het is een boeiende tijd om onderdeel te zijn van deze club. Ik kijk dan ook uit naar de toekomst.”

Kort voordat Howe in dienst trad bij de club was Newcastle overgenomen door een kapitaalkrachtig Saudisch investeringsfonds. Sinds de overname heeft de club diverse grote aankopen gedaan. Zo werd de Nederlandse verdediger Sven Botman overgenomen van het Franse Lille.

Newcastle United begint het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Nottingham Forest.