Tennisser Van Rijthoven maakt met wildcard rentree in Cincinnati

Tennisser Tim van Rijthoven maakt eind deze week zijn rentree op de baan. De 25-jarige Nederlander heeft een wildcard gekregen om mee te doen aan de kwalificatie voor het masterstoernooi van Cincinnati, dat volgende week wordt gespeeld. Van Rijthoven liep afgelopen maand een rugblessure op tijdens een challenger in Indianapolis.

De Brabander zorgde in juni voor een daverende verrassing door het ATP-toernooi van Rosmalen op zijn naam te schrijven. Van Rijthoven versloeg op het gras onder anderen Taylor Fritz en FĂ©lix Auger-Aliassime en rekende in de finale ook af met Daniil Medvedev, de nummer 1 van de wereld. Hij kreeg vervolgens een wildcard voor Wimbledon en bereikte op het grandslamtoernooi de vierde ronde. Daarin verloor Van Rijthoven in vier sets van Novak Djokovic, die vervolgens doorstoomde naar zijn 21e grandslamtitel.

De huidige nummer 120 van de wereld is rechtstreeks toegelaten tot de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar dat op 29 augustus in New York begint. In aanloop daar naartoe speelt Van Rijthoven ook het ATP-toernooi van Winston-Salem.