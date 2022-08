Tennisser Kyrgios is Medvedev de baas in Montreal

Tennisser Nick Kyrgios heeft bij het masterstoernooi in Montreal de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev uitgeschakeld. De 27-jarige Australiër won in drie sets van de nummer 1 van de wereld: 6-7 (2) 6-4 6-2.

Kyrgios won vorige week het toernooi van Washington. Dat was zijn eerste toernooi sinds hij in juli de finale van Wimbledon verloor van Novak Djokovic.

Medvedev was de titelverdediger op het masterstoernooi. Vorig jaar pakte de Rus de titel in Canada door de Amerikaan Reilly Opelka in de finale te verslaan.