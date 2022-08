Vrouwen in dubbelvier veroveren zilver op EK roeien

De vrouwen in de dubbelvier hebben bij de Europese kampioenschappen roeien in München het zilver veroverd. De boot met een nieuwe jonge ploeg moest alleen Groot-Brittannië voorlaten. Het verschil was groot. De Britse vrouwen zetten een tijd neer van 6.49,21. Bente Paulis, Nika Vos, Tessa Dullemans en Ilse Kolkman passeerden de finishlijn na 6 minuten en 52,52 seconden. Het brons ging naar Oekraïne.

Het betekende de derde medaille voor de Nederlandse roeiselectie. Eerder hadden de mannen vier zonder eveneens zilver veroverd. Ymkje Clevering en Veronique Meester pakten het brons in de twee zonder.

Over een maand zijn de wereldkampioenschappen in Tsjechië.