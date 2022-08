Brons voor roeister Veldhuis op EK in lichte skiff

Roeister Martine Veldhuis heeft bij de EK in München brons gepakt in de lichte skiff. De 25-jarige Almelose ging snel van start op de olympische roeibaan en nam een bootlengte voorsprong, maar die wist ze niet lang vast te houden.

Veldhuis zag tweevoudig wereldkampioene Ionela Cozmiuc uit Roemenië voorbijkomen en streed in de laatste honderden meters met Zoi Fitsiou om het zilver. De Griekse had net wat meer energie over en bleef Veldhuis voor.

Later op zondag komen Karolien Florijn (skiff), de vrouwen acht en Melvin Twellaar (skiff) ook nog in actie in EK-finales. De Nederlandse roeiploeg pakte zaterdag al vijf medailles in München: vier keer zilver en één keer brons.