Skiffeuse Florijn pakt met overmacht goud op EK roeien

Karolien Florijn heeft bij de Europese kampioenschappen roeien in München het goud veroverd in de skiff. Florijn was een klasse apart en won met grote voorsprong op de Griekse Evangelia Anastasiadou en de Duitse Alexandra Föster.

Florijn had eerder dit jaar al twee keer met overmacht een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De 24-jarige skiffeuse is de dochter van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn en de Duitse oud-roeister Antje Rehaag. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio maakte ze nog deel uit van de vier-zonder, waarmee ze zilver veroverde.

Eerder op zondag had Martine Veldhuis al het brons gepakt in de lichte skiff. Met de medailles van zaterdag erbij staat Nederland bij de EK roeien nu op een totaal van zeven medailles: één gouden, vier zilveren en twee bronzen.

Volgende maand zijn de WK in Tsjechië.