Bijrol Van Schip en Havik op koppelkoers bij EK baanwielrennen

Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik zijn er bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in München niet in geslaagd mee te strijden om de medailles op de koppelkoers. Het Nederlandse koppel sloot het laatste onderdeel van het toernooi af als zevende.

Tot vreugde van het thuispubliek ging de winst naar de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt. Zij hielden de Fransen en de Belgen achter zich. De Duitse baanselectie was op de gelegenheidsbaan van München met acht gouden medailles het succesvolst. Het loste daarmee Nederland af, dat vorig jaar in het Zwitserse Grenchen mede dankzij zeven gouden medailles het landenklassement aanvoerde.

Nederland sloot het toernooi af met één gouden, één zilveren en vier bronzen plakken. Er was een aantoonbare reden waarom de score in München beperkt bleef. Toppers als Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx meden op de 200 meterpiste van München de individuele onderdelen. Zij vonden uitkomen op de 50 meter kortere baan dan gebruikelijk op grote toernooien niet passen in hun voorbereiding op de WK, over twee maanden in Frankrijk.

De ene gouden medaille was vrijdag voor de teamsprint, waar Lavreysen, Hoogland en Roy van den Berg nog wel hun titel wilden verdedigen. Zilver was voor de vrouwen op de teamsprint, met het enige optreden van Braspennincx. De bronzen plakken werden veroverd door Vincent Hoppezak (puntenkoers), Roy Eefting (scratch), Mylène de Zoete (afvalkoers) en Laurine van Riessen (sprint).