Vetter staakt met blessure strijd op zevenkamp bij EK atletiek

Anouk Vetter heeft de zevenkamp op de EK atletiek in München na vijf onderdelen verlaten. Ze liep een blessure op bij het verspringen en besloot vlak voor het speerwerpen op te geven. De Arnhemse atlete stond vijfde in de tussenstand.

Vetter veroverde vorige maand zilver op de zevenkamp bij de WK in Eugene en een jaar geleden eveneens zilver op de Olympische Spelen van Tokio. Op de EK in München mikte ze opnieuw op een medaille.

Vetter stond na de eerste dag derde, hoewel ze verre van vlekkeloos presteerde. Ze kwam bij het hoogspringen slechts tot 1,71 meter. Het verspringen ging met 6,27 nog wel naar behoren, maar ze blesseerde zichzelf op dat onderdeel.

“Ik had wat pijn na het springen en tijdens het opwarmen voor het speerwerpen werd het erger”, zei Vetter. “Het was al een hele opgave om zo kort na de WK weer een zevenkamp te doen, maar ik wilde het proberen. Het ziet ernaar uit dat de EK toch te vroeg kwamen voor mij. Ik wilde wel degelijk strijden voor een medaille, maar helaas gaat dat niet gebeuren.”

Eerder gaf Emma Oosterwegel al op. De winnares van olympisch brons in Tokio struikelde woensdag over een hekje bij 100 meter horden en besloot op te geven. Alleen debutante Sofie Dokter is nog in de strijd. Ze staat veertiende na zes onderdelen.