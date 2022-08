Gesink leider in Vuelta na winst ploegentijdrit in Utrecht

Robert Gesink is de eerste leider in de Ronde van Spanje. Zijn ploeg Jumbo-Visma won in Utrecht de eerste etappe, een ploegentijdrit over ruim 23 kilometer. De 36-jarige Gesink mocht als eerste zijn wiel over de streep drukken.

Jumbo-Visma, als laatste gestart, realiseerde een tijd van 24 minuten en 40 seconden. Ineos Grenadiers werd tweede met een tijd van 24.53. Quick-Step – Alpha Vinyl zat daar 1 seconde achter.

Gesink was jarenlang de hoop van de Nederlandse wielerfans in de grote rondes. De Achterhoeker werd een keer vijfde en een keer zesde in de Tour de France en won in de Vuelta van 2016 een rit naar de top van de Aubisque. Maar een leiderstrui in een grote ronde droeg hij nooit.

Donderdag wilde hij nog niet over het scenario speculeren. “Zoiets is moeilijk te plannen, je moet ook net goed uitkomen bij de finish. Als je als een dood vogeltje achteraan hangt zal dat niet lukken.” Maar Gesink maakte een goede indruk, net zoals de hele ploeg snel over de drukbevolkte wegen reed. Klassementsman Primoz Roglic, de winnaar van de afgelopen drie edities van de Vuelta, nam meteen enige afstand van zijn concurrenten.

Zaterdag volgt de tweede etappe, die voert van Den Bosch naar Utrecht. Na de rit van zondag, met start en finish in Breda, gaat de Vuelta dinsdag verder in Spanje.