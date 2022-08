Klaver spurt naar vijfde plaats in finale 200 meter op EK

Atlete Lieke Klaver is in haar eerste grote finale op de 200 meter als vijfde geëindigd. Het podium was op de EK atletiek in München nog niet in bereik voor de 23-jarige sprintster uit Enkhuizen. Ze klokte 22,88, iets boven haar persoonlijk record van 22,66.

De Europese titel was voor de Zwitserse Mujinga Kambundji, die naar het goud snelde in 22,32 en Dina Asher-Smith onttroonde als Europees kampioene. De Britse pakte nu het zilver in 22,43. De Deense Ida Karstoft spurtte naar het brons in 22,72.

De Brits Jodie Williams werd vierde en bleef Klaver net voor in 22,85.

Klaver liep op de EK ook de finale van de 400 meter. Daarin eindigde ze als zesde. Op de WK in Eugene behaalde ze heel verrassend de vierde plaats. Ze komt zaterdag nog uit op de 4×400 meter estafette en daarin is het Nederlands kwartet kandidaat voor goud.