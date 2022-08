Olympisch kampioen Pidcock ook de beste mountainbiker op EK

De Britse wielrenner Thomas Pidcock is de nieuwe Europees kampioen mountainbiken. De olympisch kampioen in de discipline had een aarzelende start, maar toen hij eenmaal aan de leiding kwam halverwege de race over 33,3 kilometer in het olympisch park van München, was hij niet meer te houden. Hij soleerde naar het goud in 1 uur en 18 minuten,

De Deen Sebastian Fini Carstensen fietste naar het zilver en de Zwitser Filippo Colombo pakte het brons.

De Nederlandse troeven Mathieu van der Poel en Milan Vader ontbraken in München. Van der Poel slaat het mountainbiken over deze zomer en Vader is nog herstellende van zijn zware val dit voorjaar in de Ronde van het Baskenland. David Nordemann was de enige Nederlander op de startlijst, maar hij meldde zich ziek af voor de race.

De Zwitser Mathias Flückiger, vorig jaar winnaar van het zilver op de Olympische Spelen en de WK, mocht niet van start. Hij kreeg een dag voor de race te horen dat hij positief was getest op doping.

Pidcock voegde weer een aansprekende zege toe aan zijn fraaie erelijst van dit jaar. De 23-jarige renner van Ineos Grenadiers veroverde deze winter al de wereldtitel in het veldrijden en won in de Tour de France de bergetappe naar Alpe d’Huez.