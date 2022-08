Gesink: genoeg aandacht gehad voor rest van Vuelta

Wielrenner Robert Gesink geniet met volle teugen van de opening van de Vuelta. De 36-jarige klimmer uit Varsseveld meldde zich zaterdagmiddag in de rode leiderstrui aan de start van de tweede etappe in Den Bosch. Hij werd luid toegejuicht door het wederom massaal toegestroomde publiek.

“Geweldig, een droom die uitkomt”, zei Gesink, vlak voordat de renners aan de rit over 175,1 kilometer naar Utrecht begonnen. “De mensen zijn zo enthousiast, ik hoorde ze steeds mijn naam roepen.”

De leider in het algemeen klassement kreeg de vraag of hij zondag, in de etappe met start en finish in Breda, weer in de rode trui wil rijden. “Ik heb genoeg aandacht gehad voor de rest van deze Vuelta. Ik ga nu weer alles doen om Primoz Roglic veilig door de etappes in Nederland te loodsen, dat is het belangrijkste. Ik hoop in ieder geval dat ik vandaag van deze trui kan genieten, ik ga mijn best doen.”

Gesink won vrijdag met Jumbo-Visma de ploegentijdrit over ruim 23 kilometer door Utrecht. Vooraf was al afgesproken dat Gesink als eerste over de finish mocht rijden als de Nederlandse formatie, die als laatste van start was gegaan, de tijdrit zou winnen. Dat gebeurde ook en dus kreeg de routinier de rode leiderstrui. “We hebben een heel leuke avond gehad met het team. Al was het maar kort, want de ploegentijdrit was pas laat klaar en daarna hadden we nog allerlei ceremonies. We hebben een glas champagne gedronken, ik heb een praatje gehouden en iedereen bedankt voor deze kans”, zei Gesink, die de Vuelta rijdt in dienst van de Sloveense kopman Roglic.